Приветствую. Разыскивается дизайнер с нацеленностью исключительно на качественный результат. Думаю, он должен быть в одном лице и хорошим иллюстратором с большим опытом и качеством экстра-класса. Техническое задание проекта находится ...
Дизайн для доставки обедов
Сделать дизайн одной страницы для сервиса доставки обедов. Во "вкусной" яркой гамме.
Точное тз - почтой.
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