Дизайн для двух сайтов.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен16 заявок219 просмотров

Добрый день.

Необходим дизайн для двух сайтов. Дизайн легкий и не сложный. Тематика-это резиновые лодки и моторы для лодок.

Дизайн должен быть не сложным, то есть шапка ( в шапке-логотип, телефоны и картинка по тематике), сбоку слева каталог товаров, контентная часть и подвал сайта.

Бюджет за оба сайта до 100 у.е.

Исполнитель-только из Украины.

спасибо

11 лет назад
Pulse-studio
Алекс 
42 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

janizary
Антон 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$100
2 дня
Дизайном целиком и полностью доволен! Сайты были утверждены с первой попытки, за исключением мелких правок, которые были сделаны оперативно. Рекомендую к сотрудничеству!
Очень доволен сотрудничеством! Детальное задание и мгновенная оплата, а также приятное общение. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

janizary
Антон 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

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