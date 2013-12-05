Добрый день.

Необходим дизайн для двух сайтов. Дизайн легкий и не сложный. Тематика-это резиновые лодки и моторы для лодок.

Дизайн должен быть не сложным, то есть шапка ( в шапке-логотип, телефоны и картинка по тематике), сбоку слева каталог товаров, контентная часть и подвал сайта.

Бюджет за оба сайта до 100 у.е.

Исполнитель-только из Украины.

спасибо