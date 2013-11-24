Подправить дизайн DLE сайта

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Закрыт3 заявки127 просмотров

Сайт стоит на DLE движке. Нужно перерисовать задний фон сайта и сверстать его.

DLE
11 лет назад
NikSSMTV
Никита 
33 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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