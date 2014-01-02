Требуется специалист для верстки и последующей разработки шаблонов для Wordpress. Желательно наличие вашего портфолио. Рассмотрим все предложения :)
Создание дизайна для тематической социальной сети
Требуется разработать дизайн всех страниц для тематической социальной сети+мобильной версии. Необходимо не просто разработать дизайн соц сети, но и сделать продуманным интерфейс. Оставляйте заявки, подробности выбранному исполнителю.
Предпочтение отдаем людям с опытом дизайна интерфейсов.
Никаких предоплат, только безопасная сделка или по выполнению работ. Предлагайте бюджет и сроки!
Выбранный исполнитель
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