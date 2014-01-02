Создание дизайна для тематической социальной сети

Требуется разработать дизайн всех страниц для тематической социальной сети+мобильной версии. Необходимо не просто разработать дизайн соц сети, но и сделать продуманным интерфейс. Оставляйте заявки, подробности выбранному исполнителю.

Предпочтение отдаем людям с опытом дизайна интерфейсов.

Никаких предоплат, только безопасная сделка или по выполнению работ. Предлагайте бюджет и сроки!