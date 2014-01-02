Создание дизайна для тематической социальной сети

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен15 заявок244 просмотра

Требуется разработать дизайн всех страниц для тематической социальной сети+мобильной версии. Необходимо не просто разработать дизайн соц сети, но и сделать продуманным интерфейс. Оставляйте заявки, подробности выбранному исполнителю.

Предпочтение отдаем людям с опытом дизайна интерфейсов.

Никаких предоплат, только безопасная сделка или по выполнению работ. Предлагайте бюджет и сроки!

11 лет назад
klementin
Петров 
32 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

sozidai
Антон 
34 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$500
7 дней
Сотрудничеством довольны. Выполнил все в срок и качественно. Сразу видно, знает свое дело.
Сотрудничеством доволен, четкое ТЗ, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

sozidai
Антон 
34 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад

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