Шапка для сайта

Необходимо нарисовать качественную шапку для сайта, размер 300x50.

Шапка для торгового форума: Trade-Market.net

Варианты следующие:

1) Изобразить весы с названием форума

2) Изобразить рукопожатие с названием форума

3) Изобразить каким-либо образом круговорт наличности и товаров

4) Ваша идея (на усмотрение)

Если возможно, то хотелось бы посмотреть возможные шапки каждого из предложенного вариантов (хотя бы грубо, без особой обработки). На Ваше усмотрение можете сделать по вашей идее.

Просто скопировать изображение не подойдет. Нужно, чтобы все это вместе органично смотрелось, как единое целое.

Цвета желательно использовать те, которые в стандартном от шаблона логотипа. Но для отдельных частей изображений, деталей можно и другие, лишь бы они сочетались по общей гамме.

Если Все устраивает, прошу оставлять заявки. Срок работы не горит.

Бюджет: 50-100 USD (в зависимости от качества работы)