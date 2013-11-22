Нарисовать структуры категорий.

Здравствуйте! Постаралась все изложить в документе ТЗ. Нам нужно современное решение, максимальное удобство для пользователя сайта, и практически продающий лендинг (но этого сейчас хотят все!). Тематика медицинская, женская. Хорошо продумайте сам концепт, детали можно будет ...