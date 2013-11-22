Создать шаблон DLE

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок119 просмотров

Требуется создать уникальный шаблон DLE

Тематика сайта: краски, штукатурки, декоративные покрытия

1. Нарисовать

2. Сверстать

3. Сделать шаблон

Особых требований и пожеланий нет. Шаблон для сайта фирмы.

Возможно постоянное сотрудничество.

DLE
11 лет назад
clickz
Андрей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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