-Должностные обязанности; -Дизайн интернет – магазинов; -Дизайн баннеров, кнопок, иконок; -Контент-дизайн. Приветствуется наличие навыков в: -дизайне полиграфии (буклеты, листовки); -дизайне упаковки; -техническом дизайне. ...
Создать шаблон DLE
Требуется создать уникальный шаблон DLE
Тематика сайта: лесо- и пиломатериалы(строительство)
1. Нарисовать
2. Сверстать
3. Сделать шаблон
Особых требований и пожеланий нет. Шаблон для сайта фирмы.
Возможно постоянное сотрудничество.
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