Дизайн главной страницы мед.сайта

# 1 — $ 400

Здравствуйте! Постаралась все изложить в документе ТЗ. Нам нужно современное решение, максимальное удобство для пользователя сайта, и практически продающий лендинг (но этого сейчас хотят все!). Тематика медицинская, женская. Хорошо продумайте сам концепт, детали можно будет доделать. Нужно, чтобы чувствовался стиль, чтобы сайт выделялся. ТЗ - это просто пожелания. Мы ждем интересные свежие идеи, которые вписываются в современный стиль сайтостроения))