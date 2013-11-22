Применить шаблон дизайна к интернет магазину на платформе InSales. Шаблон: http://www.templatemonster.com/website-templates/39732.html От Вас предложение по стоимости, строк выполнения и опыт подобной работы.
Разработать дизайн для сайта визитки
Требуется разработать дизайна для сайта визитки. Есть логотип. Направление сайта «Пансионат отдыха». Требуется разработать дизайн в соответствии с современными требованиями сайтостроения.
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