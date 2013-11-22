Разработать дизайн для сайта визитки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт40 заявок214 просмотров

Требуется разработать дизайна для сайта визитки. Есть логотип. Направление сайта «Пансионат отдыха». Требуется разработать дизайн в соответствии с современными требованиями сайтостроения.

11 лет назад
andreygro
Андрей 
50 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Перерисовка первой страницы сайта

    Здравствуйте, Профессионалы! Есть сайт: http://promnasos.com Посмотре его первую страницу. Она состоит из следующих блоков: 1. Лого и телефона 2. Кнопочного ряда 3. Бестолкового слайдшоу :) ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доделать лендинг-витрину

    Вложено "что бросил дизайнер" и пояснения: 1. Соц сети ФБ, Вконтакте, Одноклассники, твиттер Должна быть надпись - мне нравиться (БУКВАМИ) и количество лайков. При наведении - всплывает окошко (как на ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Самый удобный формат вывода комментариев

    $200

    Это конкурс на самый удобный для чтения и удобства вывод пользовательских комментариев на сайте. Работа должна включать в себя отрисовку самого блока с комментарием не меньше 5 комментариев 1 уровня, 4 ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Несколько тем оформления для небольшого плагина

    $50

    Необходимо нарисовать несколько тем оформления для небольшого плагина: http://onepress-media.com/plugin/like-2-unlock-for-facebook-wordpress Начиная с заголовка "2. Preset Styles" (Facebook Style, Airiness) и "5. Related Lockers" (одна) идут темы, которые есть на данный момент. ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайнер сайтов

    Веб-студии нужен креативный дизайнер, с опытом работы. В основном требуется дизайн для Landing page. За один макет одностраничника оплата составляет от 40$. Можем работать на регулярной основе. Оплата осуществляется на карту ПриватБанк. Если Вы заинтересованы, ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработать уникальный дизайн для wordpress

    $50

    Необходимо создать оригинальный шаблон для wordpress на базе имеющегося прототипа. В шаблон входит прорисовка фона, главного баннера-слайдера + наполнение главной страницы. Подробности после просмотра портфолио.

    WordPress
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад