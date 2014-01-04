Необходимо нарисовать несколько тем оформления для небольшого плагина:

http://onepress-media.com/plugin/like-2-unlock-for-facebook-wordpress

Начиная с заголовка "2. Preset Styles" (Facebook Style, Airiness) и "5. Related Lockers" (одна) идут темы, которые есть на данный момент.

Но они были хороши раньше, теперь цвет кнопки Facebook поменялся, и теперь они выглядят не так приятно.

Раньше это выглядело вот так, то есть кнопка Like была другого цвета:

http://codecanyon.net/theme_previews/2858703-like-2-unlock-for-wordpress?index=3&url_name=like-2-unlock-for-wordpress

Задача нарисовать 3 новые темы, которые больше бы подходили для новой кнопки Like, по возможности сохраняя преемственность (были схожи со старыми).

То, для чего нужны темы, называется "локером". Локер закрывает часть контента и отображает его только после того как пользователь нажмет на кнопку Like.

Поэтому:

- Темы должны стараться подчеркивать, что под ними что-то скрыто и надо нажать на кнопку Like, чтобы открыть это.

- Иметь цвета близкие к цветам Facebook.

- Придерживаться аккуратного приятного оформления, чтобы их не стыдно было разместить у себя в блоге.

- Хорошо выглядеть на демо странице (первая ссылка в этом сообщении)

От вас на выходе PSD файл с тремя темами.

А на входе сроки и стоимость.