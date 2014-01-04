Применить шаблон дизайна к интернет магазину на платформе InSales. Шаблон: http://www.templatemonster.com/website-templates/39732.html От Вас предложение по стоимости, строк выполнения и опыт подобной работы.
Несколько тем оформления для небольшого плагина
Необходимо нарисовать несколько тем оформления для небольшого плагина:
http://onepress-media.com/plugin/like-2-unlock-for-facebook-wordpress
Начиная с заголовка "2. Preset Styles" (Facebook Style, Airiness) и "5. Related Lockers" (одна) идут темы, которые есть на данный момент.
Но они были хороши раньше, теперь цвет кнопки Facebook поменялся, и теперь они выглядят не так приятно.
Раньше это выглядело вот так, то есть кнопка Like была другого цвета:
http://codecanyon.net/theme_previews/2858703-like-2-unlock-for-wordpress?index=3&url_name=like-2-unlock-for-wordpress
Задача нарисовать 3 новые темы, которые больше бы подходили для новой кнопки Like, по возможности сохраняя преемственность (были схожи со старыми).
То, для чего нужны темы, называется "локером". Локер закрывает часть контента и отображает его только после того как пользователь нажмет на кнопку Like.
Поэтому:
- Темы должны стараться подчеркивать, что под ними что-то скрыто и надо нажать на кнопку Like, чтобы открыть это.
- Иметь цвета близкие к цветам Facebook.
- Придерживаться аккуратного приятного оформления, чтобы их не стыдно было разместить у себя в блоге.
- Хорошо выглядеть на демо странице (первая ссылка в этом сообщении)
От вас на выходе PSD файл с тремя темами.
А на входе сроки и стоимость.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Веб-студии нужен креативный дизайнер, с опытом работы. В основном требуется дизайн для Landing page. За один макет одностраничника оплата составляет от 40$. Можем работать на регулярной основе. Оплата осуществляется на карту ПриватБанк. Если Вы заинтересованы, ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт11 лет назад
Доброго времени суток! Необходимо отрисовать дизайн цветочного интернет-магазина Сроки и стоимость.Дизайн сайтов45 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходимо создать оригинальный шаблон для wordpress на базе имеющегося прототипа. В шаблон входит прорисовка фона, главного баннера-слайдера + наполнение главной страницы. Подробности после просмотра портфолио.Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт11 лет назад
Доброго времени суток. Хотелось бы человека с портфолио, пускай даже небольшим. -------Техническое задание на дизайн сайтов ------- *Общие положения Дизайн сайта должен быть простым, но не примитивным. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $300
Название компании — Americana, Американа. Вид деятельности — заказ и доставка товаров из США. Мы возим под заказ любые виды товаров, но основными категориями являются — одежда, обувь, аксессуары, ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужен дизайн для развлекательного портала о кошках и котятах в легких, приятных тонах. Проработка - детальная, уделяется внимание всем элементам без исключения: бары, кнопки, фон, иконки, шрифты. Отрисовать необходимо три страницы: главную, ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Добрый день! Требуется сделать дизайн внутренней страницы для уже существующего сайта, по заданным критериям и в определенных рамках (не чистое творчество). Конкретно: меняем внешний вид страницы, где выводятся ...Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт11 лет назад