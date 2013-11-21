Дизайны и редизайны

Добрый день!

Требуется сделать дизайн внутренней страницы для уже существующего сайта, по заданным критериям и в определенных рамках (не чистое творчество).

Конкретно: меняем внешний вид страницы, где выводятся результаты поиска по сайту (сама таблица и представление каждого элемента). Есть схема как это должно выглядеть, нужно причесать, оглядываясь на стилистику оформления сайта.

Есть еще задания в том же ключе, буду рад длительному сотрудничеству.

Вопросы в ЛС, вышлю подробное тз.