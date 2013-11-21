Дизайны и редизайны

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт15 заявок158 просмотров

Добрый день!

Требуется сделать дизайн внутренней страницы для уже существующего сайта, по заданным критериям и в определенных рамках (не чистое творчество).

Конкретно: меняем внешний вид страницы, где выводятся результаты поиска по сайту (сама таблица и представление каждого элемента). Есть схема как это должно выглядеть, нужно причесать, оглядываясь на стилистику оформления сайта.

Есть еще задания в том же ключе, буду рад длительному сотрудничеству.

Вопросы в ЛС, вышлю подробное тз.

11 лет назад
mrgennady
Геннадий 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разработка Landing Page для туризма

    $100

    Здравствуйте Нам нужна лендинг пейдж - в цветах соответственно нашего сайта www.beetravel.ua ТЗ прикрепил .... картинки под фон для слайдов мы купим и скинем ...

    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен дизайн сайта

    Взять этот сайт http://limo-alliance.ru/ за основу. Меняем на нем: - на шапке будет ночной город, с салютами как на исходнике, слева логотип неоном розовым, справа неоном номер. Центрального меню не будет. Будет меню слева. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн Landing Page

    $50

    Необходимо разработать дизайн продающего одностраничного сайта с простой графикой. Структура и тексты уже готовы. Хотелось бы увидеть Вашт готовые работы и портфолио. Срочно!

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад