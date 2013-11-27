Нужен дизайн сайта

Взять этот сайт http://limo-alliance.ru/ за основу. Меняем на нем: - на шапке будет ночной город, с салютами как на исходнике, слева логотип неоном розовым, справа неоном номер. Центрального меню не будет. Будет меню слева. Как на сайте : http://www.limoprof.ru/

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