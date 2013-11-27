Сайт на платформе Джумла + скрипт JBZOO. Нужно подкорректировать некоторые кнопки в самом скрипте (цвет (описания цвета - акт. пасив. навед. - я дам) и скорей всего создать новые через ...
Нужен дизайн сайта
Взять этот сайт http://limo-alliance.ru/ за основу. Меняем на нем: - на шапке будет ночной город, с салютами как на исходнике, слева логотип неоном розовым, справа неоном номер. Центрального меню не будет. Будет меню слева. Как на сайте : http://www.limoprof.ru/
Иконки для разделов : Свадьба
Девичник
Мальчишник
Вечеринка
День рождения
Встреча из роддома
Karaoke party
VIP Трансфер
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