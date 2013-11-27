Нужен дизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен21 заявка282 просмотра

Взять этот сайт http://limo-alliance.ru/ за основу. Меняем на нем: - на шапке будет ночной город, с салютами как на исходнике, слева логотип неоном розовым, справа неоном номер. Центрального меню не будет. Будет меню слева. Как на сайте : http://www.limoprof.ru/

Иконки для разделов : Свадьба

Девичник

Мальчишник

Вечеринка

День рождения

Встреча из роддома

Karaoke party

VIP Трансфер

жду ваши цены и сроки

11 лет назад
aligarh
Тимур 
36 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

AndriyPro
Андрей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
11 лет назад
$170
5 дней
Спасибо.
Спасибо за проект. Все отлично!

Заявки фрилансеров

AndriyPro
Андрей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
11 лет назад

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