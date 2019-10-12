AndriyPro

Андрей AndriyPro

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Дизайн сайтов, иллюстрации.

Skype: andreykleban

E-mail: [email protected]

Обращайтесь, буду рад помочь!!!

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Отзывы заказчиков

fox-agency
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад
$80
5 баллов
5 лет назад
Дизайн страниц сайта мебельной фабрики
Наше сотрудничество не сложилось к сожалению. Вместо 2-4 дней на роботу, за 2 недели макет небыл выслан. Но оплату Андрей вернул. Поэтому объективно по срокам. Работа выполнена не была. Андрей написал 2-4 дня на работу. Просил предоплату в пятницу, несколько раз переспрашивал заплатим ли. Внесла оплату в пятницу вечером. На след. неделе уточнили о готовности - получила ответ, что на выходных не работал - т.к. выходные были. Потом уточнила готовность - получила ответ, что в работе, скоро все будет. Потом - заболел. Потом вроде бы стало лучше, обещал выслать вечером. Спустя 2 дня ничего не получила. Попросила вернуть оплату через 2 недели, т.к. ожидать больше не могла - вернул. Но упушенные 2 недели, к сожалению не компенсирует никто. Коммуникация - отвечает быстро, задержек с ответом небыло, всегда в сети. Оплату вернул. Кач-во - к сожалению своего макета не видела, оценить не могу.
Спасибо за понимание! Рекомендую всем!
Ответный отзыв
guest_15769278959631
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$80
8 баллов
5 лет назад
Изменить дизайн сайта
Нормальный дизайнер, творческий человек, приятно работать.
Спасибо за проект! Всем рекомендую этого заказчика!
Ответный отзыв
KirsanovEvgeny
Евгений 
43 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Нарисовать лендинг.
Все как всегда отлично) Настоятельно рекомендую к сотрудничеству!
Все как всегда на вісшем уровне. Спасибо за проект. Рекоменддую всем!
Ответный отзыв
Mudrez
Игорь 
54 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Дизайнер для создания psd макета
Очень понравился полученный дизайн. Стильно, без излишней помпезности - прямо радует глаз.
Спасибо за проект! Очень хороший заказчик, понятная задача, быстрая связь и принятие работы, оплата без проблем. Рекомендую всем этого заказчика как порядочного человека!
Ответный отзыв
KirsanovEvgeny
Евгений 
43 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Отрисовать главную страницу медицинского журнала.
Все супер) Просто замечательно. Быстрое выполнение. Качество на очень высоком уровне. Минимум вопросов. Настоятельно рекомендую Андрея. Продолжаю сотрудничество.
Спасибо за проект! Очень хороший заказчик, понятная задача, быстрая связь и принятие работы, оплата без проблем. Рекомендую всем этого заказчика как порядочного человека!
Ответный отзыв
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Дизайн сайтов
100 отзывов
$3/час
от $50от 1 дня
#83