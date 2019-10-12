Дизайн сайтов, иллюстрации.
Skype: andreykleban
E-mail: [email protected]
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$80
5 баллов
5 лет назад
Наше сотрудничество не сложилось к сожалению. Вместо 2-4 дней на роботу, за 2 недели макет небыл выслан. Но оплату Андрей вернул. Поэтому объективно по срокам. Работа выполнена не была. Андрей написал 2-4 дня на работу. Просил предоплату в пятницу, несколько раз переспрашивал заплатим ли. Внесла оплату в пятницу вечером. На след. неделе уточнили о готовности - получила ответ, что на выходных не работал - т.к. выходные были. Потом уточнила готовность - получила ответ, что в работе, скоро все будет. Потом - заболел. Потом вроде бы стало лучше, обещал выслать вечером. Спустя 2 дня ничего не получила. Попросила вернуть оплату через 2 недели, т.к. ожидать больше не могла - вернул. Но упушенные 2 недели, к сожалению не компенсирует никто. Коммуникация - отвечает быстро, задержек с ответом небыло, всегда в сети. Оплату вернул. Кач-во - к сожалению своего макета не видела, оценить не могу.
Ответный отзыв
Спасибо за понимание! Рекомендую всем!
$80
8 баллов
5 лет назад
Нормальный дизайнер, творческий человек, приятно работать.
Ответный отзыв
Спасибо за проект! Всем рекомендую этого заказчика!
$50
10 баллов
5 лет назад
Все как всегда отлично) Настоятельно рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Все как всегда на вісшем уровне. Спасибо за проект. Рекоменддую всем!
$100
10 баллов
6 лет назад
Очень понравился полученный дизайн. Стильно, без излишней помпезности - прямо радует глаз.
Ответный отзыв
Спасибо за проект! Очень хороший заказчик, понятная задача, быстрая связь и принятие работы, оплата без проблем. Рекомендую всем этого заказчика как порядочного человека!
$50
10 баллов
6 лет назад
Все супер) Просто замечательно. Быстрое выполнение. Качество на очень высоком уровне. Минимум вопросов. Настоятельно рекомендую Андрея. Продолжаю сотрудничество.
Ответный отзыв
Спасибо за проект! Очень хороший заказчик, понятная задача, быстрая связь и принятие работы, оплата без проблем. Рекомендую всем этого заказчика как порядочного человека!
Дизайн сайтов
100 отзывов
$3/час
от $50от 1 дня
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