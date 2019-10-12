Наше сотрудничество не сложилось к сожалению. Вместо 2-4 дней на роботу, за 2 недели макет небыл выслан. Но оплату Андрей вернул. Поэтому объективно по срокам. Работа выполнена не была. Андрей написал 2-4 дня на работу. Просил предоплату в пятницу, несколько раз переспрашивал заплатим ли. Внесла оплату в пятницу вечером. На след. неделе уточнили о готовности - получила ответ, что на выходных не работал - т.к. выходные были. Потом уточнила готовность - получила ответ, что в работе, скоро все будет. Потом - заболел. Потом вроде бы стало лучше, обещал выслать вечером. Спустя 2 дня ничего не получила. Попросила вернуть оплату через 2 недели, т.к. ожидать больше не могла - вернул. Но упушенные 2 недели, к сожалению не компенсирует никто. Коммуникация - отвечает быстро, задержек с ответом небыло, всегда в сети. Оплату вернул. Кач-во - к сожалению своего макета не видела, оценить не могу.