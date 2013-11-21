Взять этот сайт http://limo-alliance.ru/ за основу. Меняем на нем: - на шапке будет ночной город, с салютами как на исходнике, слева логотип неоном розовым, справа неоном номер. Центрального меню не будет. Будет меню слева. ...
Разработка Landing Page для туризма
Здравствуйте
Нам нужна лендинг пейдж - в цветах соответственно нашего сайта www.beetravel.ua
ТЗ прикрепил ....
картинки под фон для слайдов мы купим и скинем Вам
В дальнейшем мы бы хотели делать отдельные лендинги для стран.
От Исполнителя только дизайн - интеграцией будем заниматься сами...
Благодарю за все предложения
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