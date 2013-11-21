Разработка Landing Page для туризма

Здравствуйте

Нам нужна лендинг пейдж - в цветах соответственно нашего сайта www.beetravel.ua

ТЗ прикрепил ....

картинки под фон для слайдов мы купим и скинем Вам

В дальнейшем мы бы хотели делать отдельные лендинги для стран.

От Исполнителя только дизайн - интеграцией будем заниматься сами...

Благодарю за все предложения