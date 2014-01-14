Название компании — Americana, Американа. Вид деятельности — заказ и доставка товаров из США. Мы возим под заказ любые виды товаров, но основными категориями являются — одежда, обувь, аксессуары, ...
Простенький дизайн по строительной тематике
Доброго времени суток.
Хотелось бы человека с портфолио, пускай даже небольшим.
-------Техническое задание на дизайн сайтов -------
*Общие положения
Дизайн сайта должен быть простым, но не примитивным. В современном стиле. С нормальным количеством «воздуха», то есть элементы не должны быть прилеплены друг к другу.
Необходимо постараться учесть и отразить в дизайне различия направления деятельности компаний.
Несмотря на простоту структуры, главную страницу нужно попробовать насытить незначительными добавлениями:
Небольшой вводный блок текста, поиск по сайту, блоки со ссылками на основные разделы, кнопка\ссылка на форму обратной связи, слайдер картинок, хлебные крошки(на внутренних страницах), продублировать адрес в футере, номер телефона вверху и т.п.
Обращаю внимание что ссылка на разработчика – должна отсутствовать.
В общем, всеми средствами необходимо избавиться от ощущения пустоты на сайте.
Приветствуются иконки.
Необходимо уделить пристальное внимание типографике.
В качестве логотипа нужно использовать название фирмы, написанное крупно, подходящим шрифтом на выбор дизайнера. Допускается и приветствуется добавление к некоторым логотипам графического символа.
На сайтах допускается добавление формы обратной связи. При этом нужно учесть, что добавление ссылки на форму обратной связи автоматически требует сделать макет для этой формы. Базовый состав формы обратной связи указан ниже.
При создании типовой страницы необходимо учесть, что цитатные блоки обычно вставляются нашими копирайтерами не только по тексту, но и часто в начало или конец страницы. Это должно выглядеть нормально.
В меню не должно быть пункта «главная» (однако в структуре сайта – главная – это отдельная страница – ссылка на неё - Логотип)
*Дизайн.
Дизайн сайта рассчитан на разрешения мониторов от 1024х768 до 1920х1080 пикселей. Предпочтительна фиксированная верстка шириной в 960 пикселей.Создание мобильной версии сайта не предусмотрено.
Дизайнер разрабатывает следующие виды макетов:
-Главная страница
-Типовая текстовая страница
o Заголовки 3х уровней
o Выделенный блок текста (цитатный блок)
o Основной текст
o Ссылка, наведенная ссылка
o Таблица
o Маркированный список
-Оформление изображений
-Форма обратной связи (опционально)
Оплата по факту.
Срок на дизайн: желательно сдать в понедельник к обеду.
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