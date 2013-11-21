Дизайн сайта для торгового посредника

# 1 — $ 225 # 2 — $ 45 # 3 — $ 30

Название компании — Americana, Американа.

Вид деятельности — заказ и доставка товаров из США.

Мы возим под заказ любые виды товаров, но основными категориями являются — одежда, обувь, аксессуары, элементы декора интерьера (обои, шторы, ковры), мебель (корпусная и мягкая мебель), электроника, товары для спорта, автозапчасти и т. д. Мы можем доставить любой товар разрешенный к ввозу в страну.

Профиль клиента — мужчины и женщины в возрасте от 25–45 лет, со средним уровнем дохода и выше, семейные и не состоящие в браке, имеющие детей и планирующие их рождение, активные, динамичные люди, современные, умеющие экономить свое время и средства, идущие в ногу со временем, спортивные и т. д.

Основная задача показать, что наша компания занимается не исключительно заказом и доставкой одежды, обуви и аксессуаров, а достаточно обширным спектром товаров, который включает мебель корпусную и мягкую, декор (ковры, люстры, элементы декора), игрушки, автозапчасти, шины, электроинструменты, косметика и бытовая химия и т.д. В принципе - это любые товары, которые легально разрешены к ввозу в страну.

Наш целевой клиент - это семья, как правило, состоящая из 4 человек (папа, мама, брат младший школьник и сестра около 1 года), также у них есть домашние животные (кошка и собака), которым они тоже заказывают товары в США. Конечно же, практически все заказывает мама, так как она точно знает когда, кому и что нужно купить, занимается обустройством дом/квартирой, но, в основном, за это платит папа и дает добро и деньги на эти покупки маме. Постепенно папы входят во вкус, начинают задавать мамам вопросы о возможности покупок "мужских товаров" и когда понимают, что и для них в США есть "ВСЕ", включаются в этот процесс и начинают заказывать такие товары. Дети с благодарностью принимают покупки родителей и отличаются от своих сверстников (носят более модную одежду, играют в толковые развивающие игрушки), которым такие товары не покупают.

Мамы, которые заказывают товары в США постоянно рассказывают об этом своим подруга и друзьям, всегда и везде упоминая о великолепном сочетании цены и качества американских товаров, простоте заказа товаров, скорости доставки и т.д.

Наш сайт находится в "Закладках" и "любимых сайтах" на их компьютере, они часто на него заходят и не могут отказать себе в удовольствии сделать очередной заказ, тем более, что сегодня им пришло информационное письмо о "большой распродаже".

Наш сайт простой, красивый, информативный и запоминающийся! Он домашний, не холодный, не сухой, хотя содержит в себе лаконично изложенную информацию.