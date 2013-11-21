Дизайн сайта на WP

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт11 заявок148 просмотров

Нужен дизайн для развлекательного портала о кошках и котятах в легких, приятных тонах.

Проработка - детальная, уделяется внимание всем элементам без исключения: бары, кнопки, фон, иконки, шрифты.

Отрисовать необходимо три страницы: главную, страницу категории и страницу записи.

WordPress
11 лет назад
Greatbolt2
Руслан 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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