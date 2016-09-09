bilenchuk

Дмитрий bilenchuk

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$9
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
37
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

VitaKvita
Виктория 
55 лет
11 лет в сервисе
Была
3 часа назад
$9
10 баллов
5 лет назад
Логотип компании, которая занимается электромонтажными работами
Спасибо Дмитрию за конкурс. Все отлично, всем рекомендую к сотрудничеству!
Благодарю Викторию за участие в конкурсе и за ее подход к делу.
Ответный отзыв
play-cat
Алекс 
42 года
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$9
10 баллов
5 лет назад
Логотип компании, которая занимается электромонтажными работами
Рекомендую Дмитрия, как надежного заказчика. Рад был принять участие в конкурсе.
Классная подача вариантов логотипа с интересным задумом и как результат - призовое место в конкурсе. Благодарю за сотрудничество и Ваш подход к делу!
Ответный отзыв
Kindwolf
33 года
12 лет в сервисе
Был
18 часов назад
$80
10 баллов
5 лет назад
Логотип компании, которая занимается электромонтажными работами
Благодаю рад был принять участие в конкурсе! Все супер быстрый выбор и оплата! Коллеги рекомендую Дмитрия как порядочного заказчика!
Благодарю Константина за плодотворное сотрудничество. Отличная подача, учитывание пожеланий, оперативный отклик. Все на высшем уровне. Приятно иметь дело.
Ответный отзыв
Djul1989
36 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$60
10 баллов
7 лет назад
Логотип компании, которая занимается радиологическим оборудованием
Интересный проект. Быстрая оплата, понятное задание. Доволен сотрудничеством. Рекомендую!
Клиенториентированный подход. Оперативная реакция на пожелания. Приятный бонус. Благодарю за сотрудничество!
Ответный отзыв
kanny
36 лет
12 лет в сервисе
Была
5 дней назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Логотип компании, которая занимается радиологическим оборудованием
Спасибо за отличный конкурс! Было приятно сотрудничать в очередной раз. Рекомендую Дмитрия как надежного и ответственного заказчика!
Разнообразие вариантов визуального представления логотипа. Профессиональный подход. Благодарю за плодотворное сотрудничество!
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