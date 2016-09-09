Название: World of Necklaces Продукция: Ожерелья (бусы) ручной работы из разных материалов (дерево, металл, керамика) Аудитория: Девушки и женщины 30-45 лет Варианты предоставляйте, ...
- $60Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Название: ОЛБ ЕЛЕКТРИК (OLB ELECTRICIAN) Деятельность: Строительство солнечных электростанций Строительство линий электропередач Строительство уличного освещения Внутренние электропроводки Просьба предоставлять работы с примерами применения ...Завершен5 лет назад
- $80
Необходимо разработать логотип для компании. Название - Радио-Мед. Вид деятельности - поставка и обслуживание радиологического оборудования (медицина). Просьба предоставлять варианты с примерами применения (визитка, ...).Завершен7 лет назад
- $80
Необходимо разработать логотип. Название - Sezonika. Вид деятельности - магазины головных уборов (шапки, кепки, шляпы) и аксессуаров (шарфы, перчатки, зонтики ...). Целевая аудитория - женщины 20-35 ...Завершен9 лет назад
- $40
Необходимо придумать название для магазинов головных уборов (шапки, кепки, шляпы) и аксессуаров (шарфы, перчатки, зонтики ...). Целевая аудитория - женщины 20-35 лет. Рынок - Украина. Прием ...Нейминг и Слоганы3 исполнителяЗавершен9 лет назад
- $50
Название — Coiner. Вид деятельности — обмен криптовалют (Bitcoin, Litecoin, Namecoin) на другие электронные валюты (WebMoney, QIWI и др.). Пожелания: - ассоциация с криптовалютами - цветовая гамма ...Завершен11 лет назад
- $75
Название - insurance.ua. Вид деятельности — информационный проект о страховании. Пожелание - работы предоставлять с примерами применения.Завершен11 лет назад
- $75
Название - Smartchange. Возможные варианты написания: + smartchange + Smartchange + SmartChange Вид деятельности - обмен электронных валют. Пожелания: - цветовая гамма ...Завершен11 лет назад
Название компании — Americana, Американа. Вид деятельности — заказ и доставка товаров из США. Мы возим под заказ любые виды товаров, но основными категориями являются — одежда, обувь, аксессуары, ...Дизайн сайтов37 заявокЗакрыт11 лет назад
- $300
Название компании — Americana, Американа. Вид деятельности — заказ и доставка товаров из США. Мы возим под заказ любые виды товаров, но основными категориями являются — одежда, обувь, аксессуары, ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Необходимо разработать: - фирменный стиль - брендбук Название компании — Americana, Американа. Вид деятельности — заказ и доставка товаров из США. Мы возим под ...Фирменный стиль1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Название компании - Americana, Американа. Вид деятельности - заказ и доставка товаров из США. Мы возим под заказ любые виды товаров, но основными категориями являются - одежда, обувь, аксессуары, ...Завершен12 лет назад
Задача - создать шаблоны для сайта из PSD. Требования: - кроссбраузерность - валидность (W3C) Примеры страниц прилагаются.HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
Задача — написать текст для продающей страницы на сайте. Тематика - страховая. Цель — продать книги. Язык — русский. Суть: - специальное ...Завершен12 лет назад
Задача - доработать дизайн сайта. Эскизы страниц прилагаются (для цоенки объема работ). Описание доработок в отдельном файле. Исходники в формате psd будут переданы исполнителю (для доработки). ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Задача - написать продающий текст для оффлайновой рассылки. Цель - продать книги. Язык - украинский. Суть: - специальное предложение (набор из 15 книг) - ...Завершен12 лет назад
- $100
Необходимо разработать логотип продуктового магазина и торговой марки продуктов питания. Название - Срібний шлях. Пожелание - работы предоставлять с примерами применения (размещение логотипа на вывеске, упаковке и т. п.). ...Завершен13 лет назад
Необходимо доработать статью о программе. Статья должна быть не рекламного, а информационного характера.Копирайтинг4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Необходимо придумать название торговой марки для продуктов питания.Завершен14 лет назад
- $50
Необходимо разработать название для продуктового магазина.Завершен14 лет назад