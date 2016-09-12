Название для магазинов головных уборов и аксессуаров

$40
Нейминг и СлоганыЗавершен182 заявки5762 просмотра
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#1$30
#2$5
#3$5

Необходимо придумать название для магазинов головных уборов (шапки, кепки, шляпы) и аксессуаров (шарфы, перчатки, зонтики ...).

Целевая аудитория - женщины 20-35 лет.

Рынок - Украина.

Прием вариантов до - 09.09.2016.

Прием вариантов завершен.

Изучаем варианты и выбираем победителей.

Итоги конкурса будут поведены до 14.09.2016.

7 лет назад
bilenchuk
Дмитрий 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Победители конкурса
Demss
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
7 лет назад
#2
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
ValentynaSDW
Валентина 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
7 лет назад
#1
Валентина предложила на конкурс несколько вариантов, каждый из которых дополнительно описан (какой смысл несет, как можно применить и др.). Результат - победа в конкурсе со 193 заявками. Отличная работа! Благодарю за высокий уровень!
Очень приятно принимать участие в конкурсе, когда видишь такую заинтересованность, ответственность и пунктуальность со стороны заказчика. Спасибо вам, Дмитрий, за предоставленную возможность. Желаю процветания вашему делу!
babydoll
49 летГрузия
10 лет в сервисе
Была
6 дней назад
7 лет назад
#3
ТОП-5
Нейминг и Слоганы
Заявки фрилансеров
Demss
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
7 лет назад
#2
ValentynaSDW
Валентина 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
7 лет назад
#1
babydoll
49 летГрузия
10 лет в сервисе
Была
6 дней назад
7 лет назад
#3
ТОП-5
Нейминг и Слоганы
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