Придумать название и слоган компании

$10
Нейминг и СлоганыЗавершен21 заявка648 просмотров
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#1$10

Наша компания занимается разработкой сайта, комплексным маркетингом, контекстной рекламой, мобильными приложениями.

Нравятся названия - Акуле плевать, манимейкер, анонимный предприниматель, атланты бизнеса, Sales Monster, Convert Monster . Желательно чтобы в названии было слово "Маркетинг", но не обязательно. 

Нужно придумать название компании и слоган компании  (делаем ребрендинг) и сразу под название подобрать доменное имя. 

Желательно сделать быстро 1-2 дня.

У самых быстрых - самые лучшие шансы на победу. 

7 лет назад
jean7321
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Победитель конкурса
kanny
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 дней назад
7 лет назад
#1
Отличный исполнитель. С названием прям в точку. Придумала очень много слоганов, с запасом.
Интересный конкурс с оперативным подведением результатов. Рекомендую!
Заявки фрилансеров
kanny
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 дней назад
7 лет назад
#1
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