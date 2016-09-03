Придумать название и слоган компании

Придумать название для сети спортивно-развлекательных центров. В центр входит скалодром, батуты, элементы веревочного парка, кафе и т.д. масштаб интересов кампании: национальный целевая аудитория: от 5-ти до 35 лет, м/ж, средний уровень доходов, активный образ жизни Тут есть как ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Наша компания занимается разработкой сайта, комплексным маркетингом, контекстной рекламой, мобильными приложениями.
Нравятся названия - Акуле плевать, манимейкер, анонимный предприниматель, атланты бизнеса, Sales Monster, Convert Monster . Желательно чтобы в названии было слово "Маркетинг", но не обязательно.
Нужно придумать название компании и слоган компании (делаем ребрендинг) и сразу под название подобрать доменное имя.
Желательно сделать быстро 1-2 дня.
У самых быстрых - самые лучшие шансы на победу.
- Похожие заказы
- $9Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $20
Необходимо придумать название для фитнес школы. На данный момент используется имя TOKUGAWA GYM Владелица фитнес школы Токугава Олеся Основная аудитория женщины 18 - 45 лет Написание английское не использовать более трёх слов В названии обязательное присутствие имени [b]TOKUGAWA[/b] Второстепенно будут рассмотрены также ...Завершен7 лет назад
Создание красивого вида неймингаНейминг и Слоганы26 заявокЗакрыт7 лет назад
- $50
Требуется разработка торговой марки — производителя металлических подвесных потолков для объектов общественного назначения (торговых центров, транспортных узлов, спортивных сооружений). Нравятся строгие названияНейминг и Слоганы41 заявкаЗакрыт7 лет назад
Необходимо разработать (придумать, предложить и т.д.) для семечек и арахиса, короткое, звучное, запоминающееся, было и есть в настоящее время "Русская Полянка". Испытываем проблемы с дистрибьюцией в Казахстане, да и у себя в области просят что-то ...Завершен7 лет назад
- $5
[u]ВСЕМ СПАСИБО! Исполнитель выбран [/u] Придумать название для бренда (галантерея), что-то типа "Francesco Donni", т.е. имя-фамилия мужские, итальянские. Что-бы интересно звучало, НО ни где не фигурировало в Гугле и Яндексе (даже другой товар). Желательно 2-3 варианта на ...Завершен7 лет назад
- $100
Стоит задача придумать название для студии-магазина, занимающейся изготовлением и продажей изделий из дерева, таких как: подносы, разделочные доски, различная мебель (столы, табуретки, стулья и т.п.), полки, всевозможные ящики, держатели для бутылок, штендеры, меловые доски и т.п. По ...Нейминг и Слоганы3 исполнителяЗавершен7 лет назад
- $30
Добрый день, необходимо придумать название для компании, занимающейся созданием и доставкой подарков. Клиент не выбирает сам подарок, платит фиксированную сумму, а мы сами комплектуем сюрприз и доставляем адресату с поздравлениями. Ценность услуги не в самом подарке, ...Завершен7 лет назад
Здравствуйте! Необходимо название магазина продуктов питания. Основная часть товаров- это продукция украинских производителей. Дополню- название должно хорошо читаться с использованием английских букв (для домена).Нейминг и Слоганы31 заявкаЗакрыт7 лет назад