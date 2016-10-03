Название для сети скалодромов

# 1 — $ 9

Придумать название для сети спортивно-развлекательных центров. В центр входит скалодром, батуты, элементы веревочного парка, кафе и т.д.

масштаб интересов кампании: национальный

целевая аудитория: от 5-ти до 35 лет, м/ж, средний уровень доходов, активный образ жизни

Тут есть как люди, более направленные на спорт, преодоление препятствий - скалолазы.

Так и более широка публика, которая приходит в такой спортивно-развлекательный центр, чтобы получить эмоции, попробовать что-то новое, немножко испытать себя. Или просто отпраздновать какой-то праздник (в том числе детский) или провести корпоративное мероприятие.

Основной акцент - на второй тип, тех, кто приходит больше для развлечения, для приключений.

Нужно что-то яркое, звонкое, запоминающееся, уникальное, по возможности краткое.

Ассоциации: Движение, спорт, здоровье, драйв, веселье, вместе, компания, модно, праздник, эмоции, адреналин