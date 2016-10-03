Название для сети скалодромов

Необходимо придумать название для фитнес школы. На данный момент используется имя TOKUGAWA GYM Владелица фитнес школы Токугава Олеся Основная аудитория женщины 18 - 45 лет Написание английское не использовать более трёх слов В названии обязательное присутствие имени [b]TOKUGAWA[/b] Второстепенно будут рассмотрены также ...
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Придумать название для сети спортивно-развлекательных центров. В центр входит скалодром, батуты, элементы веревочного парка, кафе и т.д.
масштаб интересов кампании: национальный
целевая аудитория: от 5-ти до 35 лет, м/ж, средний уровень доходов, активный образ жизни
Тут есть как люди, более направленные на спорт, преодоление препятствий - скалолазы.
Так и более широка публика, которая приходит в такой спортивно-развлекательный центр, чтобы получить эмоции, попробовать что-то новое, немножко испытать себя. Или просто отпраздновать какой-то праздник (в том числе детский) или провести корпоративное мероприятие.
Основной акцент - на второй тип, тех, кто приходит больше для развлечения, для приключений.
Нужно что-то яркое, звонкое, запоминающееся, уникальное, по возможности краткое.
Ассоциации: Движение, спорт, здоровье, драйв, веселье, вместе, компания, модно, праздник, эмоции, адреналин
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