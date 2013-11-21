Необходимо создать оригинальный шаблон для wordpress на базе имеющегося прототипа. В шаблон входит прорисовка фона, главного баннера-слайдера + наполнение главной страницы. Подробности после просмотра портфолио.
Применить шаблон дизайна к интернет магазину
Применить шаблон дизайна к интернет магазину на платформе InSales.
Шаблон: http://www.templatemonster.com/website-templates/39732.html
От Вас предложение по стоимости, строк выполнения и опыт подобной работы.
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