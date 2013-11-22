Применить шаблон дизайна к интернет магазину на платформе InSales. Шаблон: http://www.templatemonster.com/website-templates/39732.html От Вас предложение по стоимости, строк выполнения и опыт подобной работы.
Доделать лендинг-витрину
Вложено "что бросил дизайнер" и пояснения:
1. Соц сети
ФБ, Вконтакте, Одноклассники, твиттер
Должна быть надпись - мне нравиться (БУКВАМИ) и количество лайков.
При наведении - всплывает окошко (как на примере ниже).
2. Инфорграфика
2.1. У нас большинство фото товаров на сером фоне. На таком фоне иконки совсем не видны и не читаемы. Может сделать белую подложку (немного прозрачную)?
2.2. Изобразите иконки под следующие виды наборов:
- 5 кастрюль
- 2 кастрюли и сотейник с 2 ручками
- 2 кастрюли, ковш, 4 сковороды
- 1 кастрюля, 1 ковш
3. Кнопку купить - оставить желтой как в предыдущем варианте.
4. Подразделы - теперь плохо видны.
Сделайте и не жесть и чтобы хорошо разделял. Возможный вариант вложен.
Сейчас есть акция на плашке, а там надо написать - Акция - специальные новогодние цены на наборы посуды
Отрисовать всплывающее информационное окно (по наведению на "i" в углу)
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