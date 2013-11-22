Доделать лендинг-витрину

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Закрыт1 заявка123 просмотра

Вложено "что бросил дизайнер" и пояснения:

1. Соц сети

ФБ, Вконтакте, Одноклассники, твиттер

Должна быть надпись - мне нравиться (БУКВАМИ) и количество лайков.

При наведении - всплывает окошко (как на примере ниже).

2. Инфорграфика

2.1. У нас большинство фото товаров на сером фоне. На таком фоне иконки совсем не видны и не читаемы. Может сделать белую подложку (немного прозрачную)?

2.2. Изобразите иконки под следующие виды наборов:

- 5 кастрюль

- 2 кастрюли и сотейник с 2 ручками

- 2 кастрюли, ковш, 4 сковороды

- 1 кастрюля, 1 ковш

3. Кнопку купить - оставить желтой как в предыдущем варианте.

4. Подразделы - теперь плохо видны.

Сделайте и не жесть и чтобы хорошо разделял. Возможный вариант вложен.

Сейчас есть акция на плашке, а там надо написать - Акция - специальные новогодние цены на наборы посуды

Отрисовать всплывающее информационное окно (по наведению на "i" в углу)

11 лет назад
the_one
Ринат 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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