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Самый удобный формат вывода комментариев
Это конкурс на самый удобный для чтения и удобства вывод пользовательских комментариев на сайте.
Работа должна включать в себя отрисовку самого блока с комментарием не меньше 5 комментариев 1 уровня, 4 комментариев второго уровня, 3 комментариев третьего уровня, 2 комментария четвертого уровня, 1 комментарий пятого уровня и самой формы комментирования. А так же элементов самих комментариев, имя, даты и т.д (то что сочтете нужным).
Так же автор работы должен описать почему он считает удобным именно его вариант вывода комментариев. Описать все элементы блока комментирования и аргументировать их расположение и наличие.
Из того что нравится:
1. Комментирование на хабре, но не хватает возможность поднятия самого интересного дерева. Логично было бы дерево с наибольшим количеством положительных оценок поднимать выше остальных, т.к зачастую именно наиболее интересная информация находится там.
2. Довольно не плохо сформирован блок комментирования от Disqus. Но есть тоже недостаток, сворачивается дерево вместе с комментарием первого уровня, и видно только одно имя.
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