Доработать дизайн сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок199 просмотров

Сайт http://your-diet.ru/

Нужно доработать дизайн шапки сайта http://your-diet.ru/wp-content/themes/dieta/images/header_new1.jpg переделав линеечку и добавить к ней дизайн выпадающих списков для категорий для последующей верстки. Если понадобится есть PSD макет.

Для главной сайта нарисовать дизайн для категорий. Будет вывод категорий с последними записями, по аналогии с http://www.dietsbook.ru/

Нарисовать всё так, что бы всё вписывалось в общий дизайн.

WordPress
11 лет назад
Straifer
Антон 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Mila-kh
Оксана 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$100
4 дня
Заказ был выполнен оперативно и качественно. Рекомендую.
Очень приятно было сотрудничать! Четко поставленная задача и своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

Mila-kh
Оксана 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад

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