Доработать дизайн сайта

Сайт http://your-diet.ru/

Нужно доработать дизайн шапки сайта http://your-diet.ru/wp-content/themes/dieta/images/header_new1.jpg переделав линеечку и добавить к ней дизайн выпадающих списков для категорий для последующей верстки. Если понадобится есть PSD макет.

Для главной сайта нарисовать дизайн для категорий. Будет вывод категорий с последними записями, по аналогии с http://www.dietsbook.ru/

Нарисовать всё так, что бы всё вписывалось в общий дизайн.