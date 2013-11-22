Создать страницу для доставки блюд.

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Закрыт9 заявок165 просмотров

Структура страницы:

1. Текст 3-4 предложения

2. Меню:

Меню можно представить в виде Настоящего меню в ресторанах , например, http://kazan.allcafe.ru/s/pic/news/Reg2010_09/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%20%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B0%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C1.jpg

Наполнение для меню

Пункты меню:

- картинка

- название

- вес

- цена за шт

- кол-во (с кнопками для прибавления и убавления)

- кнопка "Добавить"

Так же необходимо разграничить меню по типам блюд (фуршетные закуски, салаты, напитки и тд). При клике на тип блюда-разворачивается список со всеми блюдами. Первоначально все списки блюд свернуты.

Блюда для меню, а так же картинки берем со страницы сайта

Под меню должно отображаться общее количество заказанных блюд и итоговая сумма. Под итоговой суммой разместить кнопку "Оформить заказ"

3. Форма для оформления заказа (на отдельной странице)

Поля:

- Ваше имя

- Адрес

- Телефон

- Ваш заказ (перечень заказываемых блюд без возможности редактирования, итоговая сумма и кол-во)

- Ссылка или кнопка "Изменить заказ"

- кнопка "отправить"

Работы примерно на 3-5 часов

11 лет назад
creater
41 год
18 лет в сервисе
Была
3 дня назад

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Нет заявок фрилансеров

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