Применить шаблон дизайна к интернет магазину на платформе InSales. Шаблон: http://www.templatemonster.com/website-templates/39732.html От Вас предложение по стоимости, строк выполнения и опыт подобной работы.
Создать страницу для доставки блюд.
Структура страницы:
1. Текст 3-4 предложения
2. Меню:
Меню можно представить в виде Настоящего меню в ресторанах , например, http://kazan.allcafe.ru/s/pic/news/Reg2010_09/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%20%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B0%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C1.jpg
Наполнение для меню
Пункты меню:
- картинка
- название
- вес
- цена за шт
- кол-во (с кнопками для прибавления и убавления)
- кнопка "Добавить"
Так же необходимо разграничить меню по типам блюд (фуршетные закуски, салаты, напитки и тд). При клике на тип блюда-разворачивается список со всеми блюдами. Первоначально все списки блюд свернуты.
Блюда для меню, а так же картинки берем со страницы сайта
Под меню должно отображаться общее количество заказанных блюд и итоговая сумма. Под итоговой суммой разместить кнопку "Оформить заказ"
3. Форма для оформления заказа (на отдельной странице)
Поля:
- Ваше имя
- Адрес
- Телефон
- Ваш заказ (перечень заказываемых блюд без возможности редактирования, итоговая сумма и кол-во)
- Ссылка или кнопка "Изменить заказ"
- кнопка "отправить"
Работы примерно на 3-5 часов
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется разработать дизайна для сайта визитки. Есть логотип. Направление сайта «Пансионат отдыха». Требуется разработать дизайн в соответствии с современными требованиями сайтостроения.Дизайн сайтов40 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, Профессионалы! Есть сайт: http://promnasos.com Посмотре его первую страницу. Она состоит из следующих блоков: 1. Лого и телефона 2. Кнопочного ряда 3. Бестолкового слайдшоу :) ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужно быстро сделать новое главное меню для сайта wedding.ua/ Предлагайте варианты работы. Стоимость 2000 рублей.Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт11 лет назад
Вложено "что бросил дизайнер" и пояснения: 1. Соц сети ФБ, Вконтакте, Одноклассники, твиттер Должна быть надпись - мне нравиться (БУКВАМИ) и количество лайков. При наведении - всплывает окошко (как на ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $200
Это конкурс на самый удобный для чтения и удобства вывод пользовательских комментариев на сайте. Работа должна включать в себя отрисовку самого блока с комментарием не меньше 5 комментариев 1 уровня, 4 ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходимо нарисовать несколько тем оформления для небольшого плагина: http://onepress-media.com/plugin/like-2-unlock-for-facebook-wordpress Начиная с заголовка "2. Preset Styles" (Facebook Style, Airiness) и "5. Related Lockers" (одна) идут темы, которые есть на данный момент. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Веб-студии нужен креативный дизайнер, с опытом работы. В основном требуется дизайн для Landing page. За один макет одностраничника оплата составляет от 40$. Можем работать на регулярной основе. Оплата осуществляется на карту ПриватБанк. Если Вы заинтересованы, ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт11 лет назад
Доброго времени суток! Необходимо отрисовать дизайн цветочного интернет-магазина Сроки и стоимость.Дизайн сайтов45 заявокЗакрыт11 лет назад