-Должностные обязанности; -Дизайн интернет – магазинов; -Дизайн баннеров, кнопок, иконок; -Контент-дизайн. Приветствуется наличие навыков в: -дизайне полиграфии (буклеты, листовки); -дизайне упаковки; -техническом дизайне. ...
Дизайнер
Требования:
уверенное владение графическими редакторами пакета Adobe CS (Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat), CorelDRAW, базовое знание HTML;
навыки верстки и обработки фотографий;
креативность, чувство стиля, ответственность, организованность, оперативность;
опыт работы в рекламе приветствуется;
наличие портфолио.
Обязанности:
дизайн, редизайн сайтов;
дизайн презентаций, буклетов, флаеров;
разработка баннеров, логотипов, фирменных стилей.
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