Требуется спрограммировать интернет магазин по готовой вёрстке с дизайном. Вёрстка есть всех страниц. Список страниц: http://board.webiart.com.ua/ http://board.webiart.com.ua/registr.html http://board.webiart.com.ua/price_list.html http://board.webiart.com.ua/partners.html http://board.webiart.com.ua/how_buy.html http://board.webiart.com.ua/detail_modal.html http://board.webiart.com.ua/detail.html http://board.webiart.com.ua/contact.html http://board.webiart.com.ua/checkout_modal.html ...
- Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Требования: уверенное владение графическими редакторами пакета Adobe CS (Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat), CorelDRAW, базовое знание HTML; навыки верстки и обработки фотографий; креативность, чувство стиля, ответственность, организованность, оперативность; опыт работы ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется спрограммировать интернет-магазин на Битриксе (1C-Bitrix). В случае успешного выполнения будут предложены к работе ещё как минимум 2 проекта на Битриксе. Мы предоставляем дизайн, вёрстку, купленную лицензию Битрикс "Малый Бизнес". ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Срочно нужен фотограф в Киеве. Нужно делать фото различных товаров. Оплата сдельнаяФотосъемка3 заявкиЗакрыт14 лет назад