Требуется спрограммировать интернет-магазин на Битриксе (1C-Bitrix). В случае успешного выполнения будут предложены к работе ещё как минимум 2 проекта на Битриксе. Мы предоставляем дизайн, вёрстку, купленную лицензию Битрикс "Малый Бизнес". ...