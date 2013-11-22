Новый дизайн для сайта стальных дверей и решеток.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт13 заявок228 просмотров

Обновить сайт на джомле, Предпочтение тем кто уже делал что то , касаемое дверей или окон. Особо Рассматриваю предложения с при мерами подобной направленности. Нужен новый шаблон , современный дизайн , интересный , но без замудреннотей. Белый фон. Шаблон, корректно работающий на мобильных устройствах.

www.himki-doors.ru. Пишите сразу стоимость работы.

11 лет назад
Pokatilov
48 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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