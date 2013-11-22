есть интернет магазин, сейчас категории в нем горизонтально вверху сайта, хотим сделать вертикально в левом углу, нужно придумать удобное для пользователя расположение и красивый дизайн категорий товаров
Новый дизайн для сайта стальных дверей и решеток.
Обновить сайт на джомле, Предпочтение тем кто уже делал что то , касаемое дверей или окон. Особо Рассматриваю предложения с при мерами подобной направленности. Нужен новый шаблон , современный дизайн , интересный , но без замудреннотей. Белый фон. Шаблон, корректно работающий на мобильных устройствах.
www.himki-doors.ru. Пишите сразу стоимость работы.
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