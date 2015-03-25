Добрый день требуется наполнить новую версию сайта товарами (создать категории). CMS шоп скрипт 7 http://beta.himki-doors.ru/ сайт донор http://himki-doors.ru/ Просто перенести все со старого сайта на новый. Обязательно прописать тайтлы, кивордс и дискрипшн. Прошу указывать адекватную стоимость со всеми ...
- Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт8 лет назад
Доброго дня. Нужно сделать визуализацию эскизов решеток на окна. Примерно как в прикреплении. будет 50 эскизов, тоже некоторые в прикреплении. Бюджет не очень большой, прошу разумные цены.Завершен8 лет назад
Сайт на джомле. http://himki-doors.ru/ .Подтормаживает. Если беретесь, пожалуйста, пишите что конкретно я получу от вашей работы.Тестирование сайтов8 заявокЗакрыт8 лет назад
Написать 5 статей для сайта. Объем 2000-3000 знаков. Тематика противопожарные двери. Тексты оригинальные, проверю на плагиатусе. 1)Противопожарные двери однопольные. 2)Противопожарные двери двупольные. 3)Противопожарные двери однопольные с остеклением. 4)Противопожарные люки. 5)противопожарные двери-пределы огнестойкости. Сразу пишите стоимость за всю работу.Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
Создать и заполнить 3 категории товаров . http://winddoors.ru/catalog.html?id=20 http://winddoors.ru/catalog.html?id=19 http://winddoors.ru/catalog.html?id=17 Вся инфа на этих страницах. Названия категорий и дверей те же самые, фото тоже скачать с этого ресурса. Являемся дилерами . Написать оригинальные статьи, Разбавить уместными картинками в описании. ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется нарисовать эскиз решетки на высокое окно (файл в прикреплении) на основании эскиза решетки как в прикреплении То есть на маленьких окнах стоят решетки, нужно сделать решетки на большие окна, сохранив идею, но адаптировав рисунок под ...Завершен9 лет назад
- $15
Требуется оптимизировать скорость загрузки сайта на движке Joomla так, чтобы результаты проверки https://developers.google.com/speed/pagespeed (а так же других сервисов) были близки к 100. Т.е. нужно оптимизировать css, js, настроить компрессию, кэширование, реструктурировать html код, оптимизировать изображения ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужен калькулятор на сайт подобный http://r-reshetki.ru/calculator/ Все тоже самое, опции и цены одинаковые. Пишите пожалуйста вашу стоимость, сроки. Оплата по факту.Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
На любую из 2 тем. Пишите стоимость и сроки. В прикреплении методические указания. 1)Описать систему управления проектированием в стране. Привести существующие организационные структуры для разработки проектно-сметной документации. Указать ПК, используемые для управления проектированием 2)Описать методы, технологию (операции, приемы, действия) ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Выполнить курсовой проект по архитектуре. Начертить в автокаде проект малоэтажного дома. В приложении задание. Пример,проекта (как делать) отправлю на почту. Не прикрепляется в формате DWG. Сразу прошу пишите стоимость и сроки.. Визуализация не нужна,только чертежи. НУЖНО ...Чертежи и Схемы1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $10
Сделать фотореалистичный рисунок решетки. Эскиз который справа, внести правки указанные красным. Нужно быстро. Бюджет 10 у е Исходников нет только то что в прикрепленииЗавершен9 лет назад
http://himki-doors.ru/razdvignye-reshetky-na-okna.html Интересует продвижение по данной теме раздвижные решетки. Регион Москва и мос область. Написание текстов, закупка ссылок (gogetlinks.net).Закупка с моего аккаунта. С полной финансовой отчетностью. Вознаграждение какой-то процент от стоимости закупленных текстов и ссылок. Обговариваемая либо ...Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Нужен логотип. Компания называется "Гарнизон". Сайт www.himki-doors.ru. Основное направление деятельности продажа стальных дверей и решеток на окна. Иконка в сочетании с названием. Прошу сразу : Пишите стоимость. И на сколько вариантов я могу рассчитывать, если ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется произвести внутреннюю оптимизацию сайта а также составить семантическое ядра запросов.http://himki-doors.ru/ Очень прошу пишите стоимость . Бюджет у меня не очень большой.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый день. Нужны статьи на сайт http://himki-doors.ru/ 11 статей.Уникальных и в то же время понятных людям!!!Ключевые слова в названии статьи. Проверка будет через адвего.2000 знаков.Пишите пожалуйста сразу стоимость.Оплата по факту. На главную: О компании Гарнизон. ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
1. Моя оценка современного состояния русского языка. 2. Зачем нужна культура речи? 3. Зачем нужна риторика? 4. Нужны ли русскому языку заимствования? 5. Надо ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен10 лет назад
В чем состоят особенности Микенского периода развития Эгейской архитектуры. Реферат на эту тему. Пишите стоимость. Уникальность обязательно.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен10 лет назад
Сразу объясняю задание(кто не понял - не пишите)Есть дом, в доме 2 этажа. На первом стоят решетки( в файлах 002,003,004), на втором этаже хотят сделать решетки в половину окна такой формы, как в файле 001.Но!!! ...Завершен10 лет назад
Обновить сайт на джомле, Предпочтение тем кто уже делал что то , касаемое дверей или окон. Особо Рассматриваю предложения с при мерами подобной направленности. Нужен новый шаблон , современный дизайн , интересный , но ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт10 лет назад
На прикрепленных одностворчатых дверях дорисовать левую створку (створка в стиле двери)как на фото и вставить в этот же интерьер.(фото где дверь под козырьком).пишите стоимость в итоге за 3 картинки. Надо срочно!!! Пишите срокиЗавершен10 лет назад