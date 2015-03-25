Pokatilov

Александр Покатилов Pokatilov

 
47 летРоссия/Химки
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Наполнение сайта товарами.

    Добрый день требуется наполнить новую версию сайта товарами (создать категории). CMS шоп скрипт 7 http://beta.himki-doors.ru/ сайт донор http://himki-doors.ru/ Просто перенести все со старого сайта на новый. Обязательно прописать тайтлы, кивордс и дискрипшн. Прошу указывать адекватную стоимость со всеми ...

    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать визуализацию

    Доброго дня. Нужно сделать визуализацию эскизов решеток на окна. Примерно как в прикреплении. будет 50 эскизов, тоже некоторые в прикреплении. Бюджет не очень большой, прошу разумные цены.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Написать тексты для сайта

    Написать 5 статей для сайта. Объем 2000-3000 знаков. Тематика противопожарные двери. Тексты оригинальные, проверю на плагиатусе. 1)Противопожарные двери однопольные. 2)Противопожарные двери двупольные. 3)Противопожарные двери однопольные с остеклением. 4)Противопожарные люки. 5)противопожарные двери-пределы огнестойкости. Сразу пишите стоимость за всю работу.

    Тексты для сайтаСтатьи для сайта
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Создать 3 категории товаров в виртумарте

    Создать и заполнить 3 категории товаров . http://winddoors.ru/catalog.html?id=20 http://winddoors.ru/catalog.html?id=19 http://winddoors.ru/catalog.html?id=17 Вся инфа на этих страницах. Названия категорий и дверей те же самые, фото тоже скачать с этого ресурса. Являемся дилерами . Написать оригинальные статьи, Разбавить уместными картинками в описании. ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нарисовать решетку на окно

    Требуется нарисовать эскиз решетки на высокое окно (файл в прикреплении) на основании эскиза решетки как в прикреплении То есть на маленьких окнах стоят решетки, нужно сделать решетки на большие окна, сохранив идею, но адаптировав рисунок под ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Оптимизация сайта (Joomla)

    $15

    Требуется оптимизировать скорость загрузки сайта на движке Joomla так, чтобы результаты проверки https://developers.google.com/speed/pagespeed (а так же других сервисов) были близки к 100. Т.е. нужно оптимизировать css, js, настроить компрессию, кэширование, реструктурировать html код, оптимизировать изображения ...

    HTMLCSSJoomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Реферат по компьютерному проектированию

    На любую из 2 тем. Пишите стоимость и сроки. В прикреплении методические указания. 1)Описать систему управления проектированием в стране. Привести существующие организационные структуры для разработки проектно-сметной документации. Указать ПК, используемые для управления проектированием 2)Описать методы, технологию (операции, приемы, действия) ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Чертеж малоэтажного дома

    Выполнить курсовой проект по архитектуре. Начертить в автокаде проект малоэтажного дома. В приложении задание. Пример,проекта (как делать) отправлю на почту. Не прикрепляется в формате DWG. Сразу прошу пишите стоимость и сроки.. Визуализация не нужна,только чертежи. НУЖНО ...

    AutoCAD
    Чертежи и Схемы1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Продвижение сайта в поисковых системах.

    http://himki-doors.ru/razdvignye-reshetky-na-okna.html Интересует продвижение по данной теме раздвижные решетки. Регион Москва и мос область. Написание текстов, закупка ссылок (gogetlinks.net).Закупка с моего аккаунта. С полной финансовой отчетностью. Вознаграждение какой-то процент от стоимости закупленных текстов и ссылок. Обговариваемая либо ...

    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Логотип для компании.

    $50

    Нужен логотип. Компания называется "Гарнизон". Сайт www.himki-doors.ru. Основное направление деятельности продажа стальных дверей и решеток на окна. Иконка в сочетании с названием. Прошу сразу : Пишите стоимость. И на сколько вариантов я могу рассчитывать, если ...

    Логотип для компании
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Оптимизация сайта

    Требуется произвести внутреннюю оптимизацию сайта а также составить семантическое ядра запросов.http://himki-doors.ru/ Очень прошу пишите стоимость . Бюджет у меня не очень большой.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Статьи на сайт

    Добрый день. Нужны статьи на сайт http://himki-doors.ru/ 11 статей.Уникальных и в то же время понятных людям!!!Ключевые слова в названии статьи. Проверка будет через адвего.2000 знаков.Пишите пожалуйста сразу стоимость.Оплата по факту. На главную: О компании Гарнизон. ...

    Статьи для сайта
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужен фотореалистичный рисунок

    Сразу объясняю задание(кто не понял - не пишите)Есть дом, в доме 2 этажа. На первом стоят решетки( в файлах 002,003,004), на втором этаже хотят сделать решетки в половину окна такой формы, как в файле 001.Но!!! ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Новый дизайн для сайта стальных дверей и решеток.

    Обновить сайт на джомле, Предпочтение тем кто уже делал что то , касаемое дверей или окон. Особо Рассматриваю предложения с при мерами подобной направленности. Нужен новый шаблон , современный дизайн , интересный , но ...

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нарисовать двери

    На прикрепленных одностворчатых дверях дорисовать левую створку (створка в стиле двери)как на фото и вставить в этот же интерьер.(фото где дверь под козырьком).пишите стоимость в итоге за 3 картинки. Надо срочно!!! Пишите сроки

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
  • Показать больше заказов
Отзывы фрилансеров
TarasovDizain
Петр 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$60
10 баллов
7 лет назад
Сделать визуализацию
Сотрудничеством остался доволен.По оплате все четко
Отличный исполнитель, сотрудничаем не первый раз, все очень быстро и по делу, без лишних вопросов!!
Ответный отзыв
Volkov-net
Владимир 
38 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Написать тексты для сайта
Приятный в общении и терпеливый заказчик. Детально обсудили ТЗ и определили все детали по текстам. Оплата произведена в оговоренные сроки и без задержек. Спасибо)
Все отлично.Рекомендую.
Ответный отзыв
Julia_st
Юлия 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Создать 3 категории товаров в виртумарте
Заказчик очень хороший, рекомендую.
Задание выполнено.
Ответный отзыв
ZUH_R
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Нарисовать решетку на окно
хороший заказчик
Задание было несложное, исполнитель справился.
Ответный отзыв
messer262
Владимир 
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$46
10 баллов
8 лет назад
Статьи на сайт.
Рекомендую.
Отличный исполнитель! Все сделано качественно и в срок. Всем рекомендую!
Ответный отзыв