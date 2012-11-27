Требуется ответственный!, исполнительный!, пунктуальный! человек на постоянную работу для написания, либо качественного рерайта (уникальность 90%) статей для сайта об общепите. В неделю нужно 5 статей по 3-5 тысяч знаков. В будущем ...
Статьи на сайт.
Нужно написать статьи на каждый пункт в левом меню http://himki-doors.ru/ . 2000 знаков. Уникальный текст.Получается 23 статьи.2 доллара за статью.
Выбранный исполнитель
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