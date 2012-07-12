Предложения, пожалуйста, только в проект! Требуется исполнитель на выполнение работы по рерайту текстов туристической тематики (описание туристических районов). Всего 11 материалов, каждый по 3.5-4 000 символов с пробелами. Материалы предоставлю. Т3 предоставлю ...
Статьи для сайта
12 текстов по 1000 знаков, +1 текст на 1-2 тыс О компании. Текста должны быть 100% уникальные.
Тематика: Стеклянные двери, перегородки, полки, двери... Полный список после подтверждения заказа.
Жду ваши цены и сроки.
Заявки фрилансеров
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