Написание статей для системы управл-я предприятием

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Закрыт4 заявки192 просмотра

Нужен постоянный копирайтер на написание уникальных статей для Системы Управления Предприятием.

Нужен копирайтер с опытом написания контента в сфере:

- система управления предприятием

- CRM

- IP-телефония

- стартапы

- SaaS/ облачные решения

- системы по работе с документами

- программа управления задачами

Объем работы - от3-х статей в неделю

Назначение - для публикации на тематических веб-сайтах, электронных СМИ

Прошу обращаться только копирайтерам с реальным опытом в данной теме.

Написание статей
13 лет назад
webpodval
Артур 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров