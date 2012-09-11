Нужно професионально подредактировать текст. текст скину подходящей кандидатуре. также пишите свои скайпы. предпочтение тому кто согласиться помочь без предоплат. также говорите свои цены.
Нужен крутой продающий текст на сайт
Добрый день.
Нужен профессионал в области продающих текстов, прямых продаж и цепляющих заголовков. Именно ПРОФЕССИОНАЛ! Акула в своём деле. В моём проекте текст играет важную ключевую роль.
Требования к тексту:
- Должен быть написан так, чтобы когда его читали создавалось впечатление, что в комнате сидит твой друг и понятным тебя языком объясняет почему товар который предлагает сайт - классный и его, как минимум, стоит попробовать. Должно создаваться впечатление живого общения.
- НИКАКИХ простыней унылых букв. НИ грамма воды!
- Только эмоции и факты.
- Можно со сленгом, можно с приколами - главное, чтобы в тему. Главное чтобы человек влюбился в то что он читает.
- НЛП можно(нужно) использовать во весь рост. Гипнотизируйте, зомбируйте! Продавайте агрессивно!!! Цель - человек ДОЛЖЕН позвонить или заказать звонок с сайта.
- Знание модели продаж AIDA будет Вам плюсом.
- Нужно будет разобраться в теме о чем пишите, материала у меня полно (тема довольно простая).
Объём текста НЕ большой, поэтому каждое слово должно быть выверено.
Всего 2 страницы (идейно разные) примерно по 2000 символов каждая. Итого, я предполагаю, порядка 4 000 символов +-
В Вашей заявке я хочу видеть отрывок из любого "продающего" текста написанного ВАМИ (буквально пара предложений). Либо презентуйте себя так чтобы я понял с кем общаюсь :) и Вы в теме.
Если вижу, что с Вами потенциально можно работать высылаю подробное ТЗ.
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Если не уверенны в своих силах, то лучше не стоит предлагать свои услуги.
Писать мне только в заявку и личку этого сайта.
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