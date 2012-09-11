Нужен крутой продающий текст на сайт

Добрый день.

Нужен профессионал в области продающих текстов, прямых продаж и цепляющих заголовков. Именно ПРОФЕССИОНАЛ! Акула в своём деле. В моём проекте текст играет важную ключевую роль.

Требования к тексту:

- Должен быть написан так, чтобы когда его читали создавалось впечатление, что в комнате сидит твой друг и понятным тебя языком объясняет почему товар который предлагает сайт - классный и его, как минимум, стоит попробовать. Должно создаваться впечатление живого общения.

- НИКАКИХ простыней унылых букв. НИ грамма воды!

- Только эмоции и факты.

- Можно со сленгом, можно с приколами - главное, чтобы в тему. Главное чтобы человек влюбился в то что он читает.

- НЛП можно(нужно) использовать во весь рост. Гипнотизируйте, зомбируйте! Продавайте агрессивно!!! Цель - человек ДОЛЖЕН позвонить или заказать звонок с сайта.

- Знание модели продаж AIDA будет Вам плюсом.

- Нужно будет разобраться в теме о чем пишите, материала у меня полно (тема довольно простая).

Объём текста НЕ большой, поэтому каждое слово должно быть выверено.

Всего 2 страницы (идейно разные) примерно по 2000 символов каждая. Итого, я предполагаю, порядка 4 000 символов +-

В Вашей заявке я хочу видеть отрывок из любого "продающего" текста написанного ВАМИ (буквально пара предложений). Либо презентуйте себя так чтобы я понял с кем общаюсь :) и Вы в теме.

Если вижу, что с Вами потенциально можно работать высылаю подробное ТЗ.

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Если не уверенны в своих силах, то лучше не стоит предлагать свои услуги.

Писать мне только в заявку и личку этого сайта.