Копирайтинг на темы здоровья, красоты, МЛМ-бизнеса

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт11 заявок235 просмотров

Нужен улетный копирайтинг, продающий текст с максимальной конверсией

за минимальные деньги

Желательна как опция дополнительно SEO-оптимизация текста

Нужны минимальные цены и сроки

С уважением, Сергей Проценко.

Скайп: sp_origin; Тел.моб. +79139854832; почта: [email protected]

13 лет назад
serp0008
Сергей 
61 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров