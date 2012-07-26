SEO-тексты про автоантенны и автоаксессуары

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Завершен21 заявка253 просмотра

Объём - 39 800 до 46 200 символов без пробелов.

Сроки не горят, но желательно не затягивать.

Копирайтим ОНЛИ читабельно, для сайта производителя антенн и автоаксессуаров http://www.triada-ant.ru/

ТЗ максимально подробное. Проблем возникнуть не должно. (ТЗ, кстати, в приложении.)

Заявки со сроками, ценами и примерами ваших работ по подобной тематике ОНЛИ.

Прошу - не пишите в личку и скайп, не отвечу.

Оплата - QIWI или WebMoney.

13 лет назад
war3x
33 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Depozitor
48 лет
13 лет в сервисе
Был
9 дней назад
13 лет назад
$80
5 дней
Александр отлично владеет не только слогом, но и прекрасно разбирается в технических аспектах. Прекрасная работа в соответствии с техническим заданием. Обязательно буду обращаться и дальше. Спасибо. (Извиняюсь за небольшую задержку с оплатой.)
Владислав - превосходный заказчик. Он дает предельно четкое ТЗ, оперативно реагирует на возникшие вопросы. К тому же, Владислав очень вежлив и дружелюбен в общении, что делает работу с ним приятной и комфортной. Спасибо! Надеюсь на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Depozitor
48 лет
13 лет в сервисе
Был
9 дней назад
13 лет назад