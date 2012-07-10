Приглашаю журналистов и копирайтеров способных написать качественный текст на главную страницу с ключевыми словами сайта Александра Росса www.aleksross.com Видео живого выступления и прослушать его песни можно на сайте. Принцип написания текста может быть примерно такой ...
Нужны отзывы на Яндекс Маркет (регион Украина)
Интернет-магазину требуются отзывы в яндекс-маркете. Оплата: $3 за каждый опубликованный отзыв.
Учитывая, что все отзывы проходят модерацию, после написания копируйте отзыв в личку и после его появления на маркете в отзывах об интернет-магазине, я произвожу оплату любым удобным для вас способом.
процедура публикации такова — сегодня зашли на сайт с маркета, полазили по нему, через пару дней пишете отзыв (иначе не разместится — яндекс не пропустит). Адрес сайта по запросу либо в комментах, либо в личку.
Обращаю ваше внимание, что сайт работает только по Украине, поэтому вероятность размещения отзывов из других государств мала, хотя она и присутствует.
Всем спасибо заранее.
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