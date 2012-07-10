Нужны отзывы на Яндекс Маркет (регион Украина)

$50
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  2. Копирайтинг
Закрыт25 заявок516 просмотров

Интернет-магазину требуются отзывы в яндекс-маркете. Оплата: $3 за каждый опубликованный отзыв.

Учитывая, что все отзывы проходят модерацию, после написания копируйте отзыв в личку и после его появления на маркете в отзывах об интернет-магазине, я произвожу оплату любым удобным для вас способом.

процедура публикации такова — сегодня зашли на сайт с маркета, полазили по нему, через пару дней пишете отзыв (иначе не разместится — яндекс не пропустит). Адрес сайта по запросу либо в комментах, либо в личку.

Обращаю ваше внимание, что сайт работает только по Украине, поэтому вероятность размещения отзывов из других государств мала, хотя она и присутствует.

Всем спасибо заранее.

12 лет назад
lexx321
45 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранные исполнители

komenok
Роза 
43 года
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$3
1 день
webbrother
35 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$3
2 дня
rassadin
Алексей 
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$3
2 дня

Заявки фрилансеров

komenok
Роза 
43 года
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
webbrother
35 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
rassadin
Алексей 
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад