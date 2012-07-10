Нужны отзывы на Яндекс Маркет (регион Украина)

Интернет-магазину требуются отзывы в яндекс-маркете. Оплата: $3 за каждый опубликованный отзыв.

Учитывая, что все отзывы проходят модерацию, после написания копируйте отзыв в личку и после его появления на маркете в отзывах об интернет-магазине, я произвожу оплату любым удобным для вас способом.

процедура публикации такова — сегодня зашли на сайт с маркета, полазили по нему, через пару дней пишете отзыв (иначе не разместится — яндекс не пропустит). Адрес сайта по запросу либо в комментах, либо в личку.

Обращаю ваше внимание, что сайт работает только по Украине, поэтому вероятность размещения отзывов из других государств мала, хотя она и присутствует.

Всем спасибо заранее.