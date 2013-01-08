Собрать ipk python-pcapy http://www.coresecurity.com/corelabs-research/open-source-tools/pcapy Под Openwrt 15.05 https://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05/ar71xx/generic/ Есть патч для сборки https://github.com/kireevco/openwrt-packages/tree/master/lang/python-pcapy
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