lexx321

Колупазев lexx321

 
43 годаУкраина/Одесса
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нужны отзывы на Яндекс Маркет (регион Украина)

    $50

    Интернет-магазину требуются отзывы в яндекс-маркете. Оплата: $3 за каждый опубликованный отзыв. Учитывая, что все отзывы проходят модерацию, после написания копируйте отзыв в личку и после его появления на маркете в отзывах об интернет-магазине, я ...

    Копирайтинг3 исполнителя
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужны отзывы на Яндекс Маркет (регион Украина)

    $50

    Интернет-магазину требуются отзывы в яндекс-маркете. Оплата: $3 за каждый опубликованный отзыв. Учитывая, что все отзывы проходят модерацию, после написания копируйте отзыв в личку и после его появления на маркете в отзывах об интернет-магазине, я произвожу ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
alpha_beta
Егор 
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Собрать Python pcapy под OpenWrt
Оплата без задержек. Никаких проблем.
Сделано быстрее чем предполагалось, рекомендую!
Ответный отзыв