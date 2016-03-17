Собрать Python pcapy под OpenWrt

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Завершен2 заявки292 просмотра

﻿Собрать ipk python-pcapy

﻿http://www.coresecurity.com/corelabs-research/open-source-tools/pcapy

Под Openwrt 15.05

https://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05/ar71xx/generic/

Есть патч для сборки

https://github.com/kireevco/openwrt-packages/tree/master/lang/python-pcapy

Python
9 лет назад
lexx321
45 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

alpha_beta
Егор 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$20
7 дней
Сделано быстрее чем предполагалось, рекомендую!
Оплата без задержек. Никаких проблем.

Заявки фрилансеров

alpha_beta
Егор 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад