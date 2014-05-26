Нужен Python-программист

Требуется переписать 1 файл связанный с алгоритмом машинного обучения. Нужно будет использовать метод рандомных деревьев. Ничего сверхъестественного не требуется, все уже сделано за Вас. Нужно только

правильно использовать. Мои познания в python чуть выше нуля, поэтому

требуется помощь квалифицированного специалиста в этой области.

Работа на 1-2 часа.