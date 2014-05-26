Нужен Python-программист

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт3 заявки203 просмотра

Требуется переписать 1 файл связанный с алгоритмом машинного обучения. Нужно будет использовать метод рандомных деревьев. Ничего сверхъестественного не требуется, все уже сделано за Вас. Нужно только

правильно использовать. Мои познания в python чуть выше нуля, поэтому

требуется помощь квалифицированного специалиста в этой области. 

Работа на 1-2 часа.

PythonМашинное обучение
9 лет назад
WallCat
32 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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