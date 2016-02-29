Линейное программирование на языке С++/C#

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  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт2 заявки501 просмотр

Необходимо составить алгоритм и написать программу на тему:"Решение задачи линейного целочисленного программирования методом ветвей и границ." или помочь разобраться с этой работой.

Программа должна быть реализована в среде разработки visual studio,на языке программирования C++ либо C#.

Сроки выполнения:до 29.02.2016.

Частичные решения/функции приветствуются!

Пример решения:http://www.matburo.ru/Examples/Files/LP_Num3.pdf

9 лет назад
ulanova_93
Елена 
32 года
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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