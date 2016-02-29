Ищем специалиста/ов для реализации технической части по проекту массовой рассылки сообщений через Вайбер. НЕ предлагать готовый софт/кликеры/и т.д. Готовы рассмотреть заявки от программистов с опытом в данной сфере (знание сильных и слабых сторон Viber-support) и ...
Линейное программирование на языке С++/C#
Необходимо составить алгоритм и написать программу на тему:"Решение задачи линейного целочисленного программирования методом ветвей и границ." или помочь разобраться с этой работой.
Программа должна быть реализована в среде разработки visual studio,на языке программирования C++ либо C#.
Сроки выполнения:до 29.02.2016.
Частичные решения/функции приветствуются!
Пример решения:http://www.matburo.ru/Examples/Files/LP_Num3.pdf
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