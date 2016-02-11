Необходимо разработать технологию по созданию многопоточного приложения на Delphi XE8, с возможностью работы с 1000ю потоками и более (под многопроцессорные платформы с большим объёмом ОЗУ): приложение должно "генерировать" подпроцессы, каждый из которых будет работать на ...
С++
Нужно переписать эту программу с паскаля на Си , Паскаль я не понимаю, помогите пожалуйста , плачу хорошо
program simp1;
{ integration by Simpson's method }
const tol = 1.0E-6;
var sum,upper,lower : real;
function fx(x: real): real;
begin
fx:=exp(-x/2)
end; { function fx }
function dfx(x: real): real;
begin
dfx:=-(exp(-x/2))/2
end; { function fx }
procedure simps(lower,upper,tol : real; var sum : real);
{ numerical integration by Simpson's rule }
{ function is fx, limits are lower and upper }
{ with number of regions equal to pieces }
{ partition is delta_x, answer is sum }
var i : integer;
x,delta_x,even_sum, odd_sum,end_sum, end_cor,sum1 : real;
pieces : integer;
begin
pieces:=2;
delta_x:=(upper-lower)/pieces;
odd_sum:=fx(lower+delta_x);
even_sum:=0.0;
end_sum:=fx(lower)+fx(upper);
end_cor:=dfx(lower)-dfx(upper);
sum:=(end_sum+4.0*odd_sum)*delta_x/3.0;
repeat
pieces:=pieces*2;
sum1:=sum;
delta_x:=(upper-lower)/pieces;
even_sum:=even_sum+odd_sum;
odd_sum:=0.0;
for i:=1 to pieces div 2 do
begin
x:=lower+delta_x*(2.0*i-1.0);
odd_sum:=odd_sum+fx(x)
end;
sum:=(7.0*end_sum+14.0*even_sum+16.00*odd_sum
+end_cor*delta_x)*delta_x/15.0;
until (sum
end; { simps }
begin { main program }
lower:=1.0;
upper:=9.0;
simps(lower,upper,tol,sum);
writeln;
writeln(chr(7),'area= ',sum)
end.
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