program simp1;

{ integration by Simpson's method }

const tol = 1.0E-6;

var sum,upper,lower : real;

function fx(x: real): real;

begin

fx:=exp(-x/2)

end; { function fx }

function dfx(x: real): real;

begin

dfx:=-(exp(-x/2))/2

end; { function fx }

procedure simps(lower,upper,tol : real; var sum : real);

{ numerical integration by Simpson's rule }

{ function is fx, limits are lower and upper }

{ with number of regions equal to pieces }

{ partition is delta_x, answer is sum }

var i : integer;

x,delta_x,even_sum, odd_sum,end_sum, end_cor,sum1 : real;

pieces : integer;

begin

pieces:=2;

delta_x:=(upper-lower)/pieces;

odd_sum:=fx(lower+delta_x);

even_sum:=0.0;

end_sum:=fx(lower)+fx(upper);

end_cor:=dfx(lower)-dfx(upper);

sum:=(end_sum+4.0*odd_sum)*delta_x/3.0;

repeat

pieces:=pieces*2;

sum1:=sum;

delta_x:=(upper-lower)/pieces;

even_sum:=even_sum+odd_sum;

odd_sum:=0.0;

for i:=1 to pieces div 2 do

begin

x:=lower+delta_x*(2.0*i-1.0);

odd_sum:=odd_sum+fx(x)

end;

sum:=(7.0*end_sum+14.0*even_sum+16.00*odd_sum

+end_cor*delta_x)*delta_x/15.0;

until (sum

end; { simps }

begin { main program }

lower:=1.0;

upper:=9.0;

simps(lower,upper,tol,sum);

writeln;

writeln(chr(7),'area= ',sum)

end.