Необходимо разработать технологию по созданию многопоточного приложения на Delphi XE8, с возможностью работы с 1000ю потоками и более (под многопроцессорные платформы с большим объёмом ОЗУ): приложение должно "генерировать" подпроцессы, каждый из которых будет работать на ...