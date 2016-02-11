Доработка программного обеспечения

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Закрыт1 заявка134 просмотра

Необходима доработка программного обеспечения по захвату 3D полигональной сетки. Все подробности в личку.

9 лет назад
an041176
Андрей 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

fly18
41 год
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$800
21 день

Заявки фрилансеров

fly18
41 год
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад