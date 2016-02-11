Ищем специалиста/ов для реализации технической части по проекту массовой рассылки сообщений через Вайбер. НЕ предлагать готовый софт/кликеры/и т.д. Готовы рассмотреть заявки от программистов с опытом в данной сфере (знание сильных и слабых сторон Viber-support) и ...
Доработка программного обеспечения
Необходима доработка программного обеспечения по захвату 3D полигональной сетки. Все подробности в личку.
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