Доработать ПО VNC сервер

Нужно доработать мое ПО которое позволяет создавать копию рабочего стола пользователя, подключаться и работать с ней, с помощью VNC клиентов используя протокол RFB.

На момент разработки этого проекта, еще не было win8-10, поэтому при работе с этими системами возникает ряд багов, которые нужно исправить. Исходный код сделан на VS2010. Жду ответственных исполнителей уверенных в своих силах.