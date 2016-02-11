Доработать ПО VNC сервер

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  2. Системное программирование
Закрыт2 заявки156 просмотров

Нужно доработать мое ПО которое позволяет создавать копию рабочего стола пользователя, подключаться и работать с ней, с помощью VNC клиентов используя протокол RFB. 

На момент разработки этого проекта, еще не было win8-10, поэтому при работе с этими системами возникает ряд  багов, которые нужно исправить.  Исходный код сделан на VS2010.  Жду ответственных исполнителей уверенных в своих силах. 

9 лет назад
guest_14553800098439
9 лет в сервисе
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9 лет назад

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