Разработка бэкэнда для системы приёма и обработки заявок.

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Закрыт2 заявки188 просмотров

В проект требуется программист, или команда программистов для проектирования и разработки системы приёма и обработки заявок. 

Суть примерно такая, в систему поступает заявка от заказчика, далее идёт информирование в приложение андроид всем необходимым участникам бизнес-процесса, заявка передаётся на исполнение ответственному лицу, после информирования ответственного лица о завершении исполнения заявки, весь бизнес-процесс завершается. 

Работы примерно на 1 месяц при 8ч рабочем дне. 

В ответе на проект, ожидаю увидеть следующее:  

– На каком языке, на какой платформе предлагаете вести разработку, будет плюсом если укажите преимущества выбранного решения. 

– Ваш опыт разработки. 

– Количество часов которые готовы уделять проекту в день (необходимо не менее 5 часов в день) 

– Стоимость вашего времени, Час/Месяц 

– Будет БОЛЬШИМ плюсом, если к ответу приложите любые примеры своего кода (не менее 5 взаимосвязанных классов) 

Обязательные требования. 

– знание системы контроля версии git 

– быть готовым к работе по технологии Ajile, Scrum. (не менее чем раз в 2-3 дня будут мини встречи по скайпу) 

– знание паттернов ООП, и уверенное, а так же оптимальное их применение. 

– адекватность, доброжелательность и интерес к тому, чем занимаетесь. 

В результате успешного сотрудничества, обязательное предложение о дальнейшем сотрудничестве =)) 

Возможно оформление безопасной сделки.

AndroidGit
9 лет назад
waternik
Никита 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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