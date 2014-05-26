Разработка бэкэнда для системы приёма и обработки заявок.

В проект требуется программист, или команда программистов для проектирования и разработки системы приёма и обработки заявок.

Суть примерно такая, в систему поступает заявка от заказчика, далее идёт информирование в приложение андроид всем необходимым участникам бизнес-процесса, заявка передаётся на исполнение ответственному лицу, после информирования ответственного лица о завершении исполнения заявки, весь бизнес-процесс завершается.

Работы примерно на 1 месяц при 8ч рабочем дне.

В ответе на проект, ожидаю увидеть следующее:

– На каком языке, на какой платформе предлагаете вести разработку, будет плюсом если укажите преимущества выбранного решения.

– Ваш опыт разработки.

– Количество часов которые готовы уделять проекту в день (необходимо не менее 5 часов в день)

– Стоимость вашего времени, Час/Месяц

– Будет БОЛЬШИМ плюсом, если к ответу приложите любые примеры своего кода (не менее 5 взаимосвязанных классов)

Обязательные требования.

– знание системы контроля версии git

– быть готовым к работе по технологии Ajile, Scrum. (не менее чем раз в 2-3 дня будут мини встречи по скайпу)

– знание паттернов ООП, и уверенное, а так же оптимальное их применение.

– адекватность, доброжелательность и интерес к тому, чем занимаетесь.

В результате успешного сотрудничества, обязательное предложение о дальнейшем сотрудничестве =))

Возможно оформление безопасной сделки.