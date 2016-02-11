Необходимо поправить скрипт Python

Здравствуйте, коллеги!

Есть задача по настройке скрипта python для Amazon EC2.

Суть скрипта:

1. При запуске проверяется ип адрес сети и выдается имя компьютеру в зависимости от айпи адреса

2. Делалось для того что бы в сети все сервера были с уникальными именами, хотя и создаются с одного образа.

Спасибо