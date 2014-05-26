Ищем специалиста/ов для реализации технической части по проекту массовой рассылки сообщений через Вайбер. НЕ предлагать готовый софт/кликеры/и т.д. Готовы рассмотреть заявки от программистов с опытом в данной сфере (знание сильных и слабых сторон Viber-support) и ...
Необходим Bat файл для Windows7
В локальной сети есть ISCSI Target
LUN - iqn.2015.xp:storage
Авторизация по CHAP
xp
admin123123
Необходим bat файл, его задача при запуске с параметром test проверять подключен ли диск по iscsi , елси нет
подключить его и дать букву диска F
При запуске с параметром "on" подключить
При запуске с параметром "off" найти этот диск в подключенных и отключить
При запуске с параметром "read" проверить если диск подключен, отключить его, после подключить с параметром только чтение.
В помощь http://flammlin.com/blog/2014/05/26/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-iscsi-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8-cmd-bat/
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