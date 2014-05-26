Необходим Bat файл для Windows7

В локальной сети есть ISCSI Target

LUN - iqn.2015.xp:storage

Авторизация по CHAP

xp

admin123123

Необходим bat файл, его задача при запуске с параметром test проверять подключен ли диск по iscsi , елси нет

подключить его и дать букву диска F

При запуске с параметром "on" подключить

При запуске с параметром "off" найти этот диск в подключенных и отключить

При запуске с параметром "read" проверить если диск подключен, отключить его, после подключить с параметром только чтение.

В помощь http://flammlin.com/blog/2014/05/26/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-iscsi-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8-cmd-bat/