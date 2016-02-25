Автоматизация заполнения путевых листов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Завершен7 заявок298 просмотров

1. Необходимо автоматизировать печать путевых листов на 7 дней (неделю) для каждого 

водителя, на каждый автомобиль. При этом должен автоматически заполняться журнал 

путевых листов с сортировкой по датам.

2. Заполнение путевого листа производиться при выдаче автомобиля водителю и пока тот 

работает на автомобиле, многие графы не меняются. Должна меняться дата и № п/листа.

Пример: дата «29 января 2016г.» – №п/л ХХХХХХХ1

                  дата  «30 января 2016г.»- №п/л ХХХХХХХ2 и т.д.

при этом графы: марка а/м, гос.рег.знак, водитель, удостоверение, разрешение, ф.и.о. 

механика/водителя, гаражный № - остаются неизменными.

9 лет назад
nonstopv
32 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

sbs84
Юрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$50
1 день
Работа выполнена качественно и в сроки
К заказчику вопросов нет. За работу оплатил всю сумму без проблем

Заявки фрилансеров

sbs84
Юрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад