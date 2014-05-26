Разработка низкоуровневого приложения С++

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт6 заявок276 просмотров

На проект, для разработки низкоуровневой программы требуется опытный системный программист С++ . 

Умение работать с отладчиком, и недокументированными функциями win 

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Git
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